Tuttosport riporta: "La Juventus vuole Udogie, superata la concorrenza della Fiorentina"

Il terzino azzurro è un grande obiettivo dei bianconeri per gennaio

Il recente trasccorso di Fabio Paratici al Tottenham ha facilitato finora almeno un paio di trattative nelle ultime finestre di mercato viola: dapprima Solomon e in seguito Dragusin. Il direttore sportivo della Fiorentina avrebbe però puntato volentieri su un altro nome: Destiny Udogie, nato nel 2002, terzino sinistro travolgente, già decisivo in Serie A e attualmente non in cima alle preferenze di De Zerbi in Premier League.

La minaccia della pista rivale Un canale diretto con il club londinese lo ha però aperto negli ultimi mesi anche la Juventus, grazie alle operazioni connesse a Kolo Muani, Vicario e Sarr. Secondo Tuttosport, è proprio su questo rapporto che i bianconeri contano per assicurarsi Udogie. Carnevali lo stima e vorrebbe impostare un prestito con diritto di riscatto: una soluzione gradita pure a Firenze, ma l'inserimento della Juve rischia di complicare parecchio i piani della Fiorentina.