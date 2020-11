Tuttosport, Prandelli domenica festeggerà la 350ª panchina in Serie A. Vicine le 100 vittorie in viola

Il ritorno di Prandelli coinciderà, curiosità, con un traguardo speciale: la 350ª panchina in A con uno score di 145 vittorie, 90 pareggi e 114 sconfitte. Scontato che cercherà da subito di incrementar eia bottino di successi: l’ultimo nella massima serie da allenatore viola risale al 28 marzo 2010, 4-1 contro l’Udinese. L’ultimo in assoluto centrato alla guida del Genoa. A Cesare manca appena una manciata di partite per arrivare a quota 150 vittorie in A di cui 100 al timone della Fiorentina e 200 da allenatore di club. Lo scrive Tuttosport.

