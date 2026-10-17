Tuttosport: "Paratici aveva sondato Mandas a giugno, poi la scelta di proseguire con De Gea"

La Fiorentina aveva bloccato il portiere biancoceleste per cautelarsi in caso di addio di De Gea

Nell'edizione odierna di Tuttosport emerge anche un retroscena legato alla porta della Fiorentina. A giugno, il club viola si era mosso per tutelarsi in caso di addio di David De Gea, sondando il terreno per Christos Mandas, portiere greco di proprietà della Lazio.



Sull'estremo difensore biancoceleste, però, c'era anche la Juventus, che ne seguiva la situazione dopo l'esperienza in prestito al Bournemouth. La Fiorentina aveva quindi provato a inserirsi a metà giugno, quando non aveva ancora maturato la certezza di poter contare su De Gea anche per la stagione successiva.



Alla fine, il club viola ha scelto di proseguire con il portiere spagnolo, mentre Mandas è tornato alla Lazio, dove ha trovato un tecnico pronto a dargli fiducia. Gattuso, infatti, avrebbe insistito con la dirigenza per puntare sul greco, convincendolo a restare e a sposare il nuovo progetto. Ora Mandas sta attraversando un buon momento di forma e occupa il secondo posto nella classifica dei portieri meno battuti del campionato.