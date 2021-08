Tuttosport, Milenkovic, la Fiorentina si è rassegnata: per non perderlo a 0 lo venderà al miglior offerente

La Fiorentina si è rassegnata a perdere Nikola Milenkovic, il serbo in scadenza l’anno prossimo non ha intenzione di rinnovare. Per non perderlo a parametro zero i viola sono dunque pronti a trattarne la cessione col miglior offerente e si sono già cautelati bloccando l’ex Nastasic in uscita dallo Schalke 04. Lo scrive Tuttosport.

