Tuttosport, derby Milan-Inter per Milenkovic: non rinnova con la Fiorentina e per 30 milioni può partire

Il mercato estivo 2020 si è chiuso da una settimana, ma uno dei gioielli dell’ultima sessione, Nikola Milenkovic, è ancora in cima ai desideri di molte squadre, in primis le due milanesi, Inter e Milan. Arrivare a lui non sarebbe stato semplice comunque, vista la valutazione da 40 milioni del club viola. Fra dodici mesi Nikola Milenkovic potrebbe valere molto meno. Infatti, il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e finora non ha mai voluto rinnovarlo. Chiaramente a un anno dalla scadenza, il suo valore scenderà di almeno una decina di milioni e a 30 Milenkovic potrebbe essere un affare, anche perchè nel frattempo la quotazione di Skriniar non calerà. L’Inter rimane assolutamente “calda” su Milenkovic, elemento che con la Fiorentina ha invece imparato a giocare a tre, dimostrandosi abile nelle due fasi, quella difensiva, ma anche quella di costruzione. Lo riporta Tuttosport.

