Tuttosport: "La Fiorentina va avanti con Grosso. Il tecnico si gioca tutto tra Venezia, Pisa e Napoli"

La Fiesole chiede già la testa dell'ex Sassuolo, la società non si espone ma al momento non ha dubbi sulla scelta fatta.

Inizio di stagione terrificante per la Fiorentina: 3 sconfitte su 3 in campionato, 9 gol subiti e uno solo realizzato, e un gioco che si fa fatica a vedere. Dopo la debacle con il Torino, la Fiesole e tutto il mondo viola ha già condannato Fabio Grosso, chiedendone le dimissioni.

Di vedute diverse, per il momento, sembra essere la società, che è vero non ha dato un segnale forte nella protezione di un allenatore scelta da lei stessa, ma non ha comunque fatto filtrare dubbi sul campione del mondo del 2006.

Proprio inerente a tutta questa situazione, Tuttosport si esprime così: "Premessa doverosa: la Fiorentina va avanti con Fabio Grosso. Nessun dirigente s’è presentato per dirlo apertamente al termine della gara persa con il Torino, tantomeno il ds Fabio Paratici che a inizio estate ha scelto di affidare il nuovo progetto viola all’ex allenatore del Sassuolo che conosce dai tempi della Juve. Ma è questa la posizione fatta filtrare subito dalla società che è diversa da quella esternata a fine partita dalla curva viola che ha tifato fin che ha potuto poi ha fatto esplodere tutta la rabbia e la delusione, verso i giocatori e verso il tecnico: ‘Grosso salta la panchina’ il coro scandito a più riprese e applaudito dal resto del pubblico. Proprietà e società non sono soddisfatte dei risultati e delle prestazioni - tre ko nelle prime tre gare di campionato non succedevano, nella centenaria storia della Fiorentina, dal ‘35-36 - ma l’esonero è ritenuto prematuro visti i tanti cambiamenti e la stagione ancora agli albori. Certo i prossimi tre impegni prima della lunga sosta per le Nazionali - Venezia fuori e Napoli in casa, nel mezzo il derby di Coppa Italia col Pisa - s’annunciano decisivi. Per adesso però avanti con Grosso".