Tuttosport: "Il calciomercato non finisce mai. Juventus e Inter le più attente alla stagione di Ndour"

Un inizio di campionato non facile per l'italiano, ma con Vanoli in panchina si potrebbe avere una nuova svolta.

Il mercato è finito, ma le squadre, e soprattutto i dirigenti sono già al lavoro per pensare ai vari colpi del futuro. Uno di questi potrebbe essere Cher Ndour: il centrocampista, valutato 30 milioni dalla Fiorentina, non ha avuto un inizio di stagione facile, e le pretendenti (Inter e Juve) potrebbero già farsi avanti o comunque mostrarsi particolarmente interessate.

Adesso, con l'arrivo di Vanoli, potrebbe cambiare tutto: l'ex Benfica è stato uno dei punti cardini della viola del tecnico ex Torino, con lui ha avuto un salto netto a livello di prestazioni e di conseguenza di valore di mercato. Chissà se anche quest'anno il calciatore alzerà ulteriormente il livello, soprattutto sotto la guida del tecnico che più di tutti ha saputo valorizzarlo: Inter e Juve sono alla porta ad osservare. Lo scrive Tuttosport.