Tuttosport, alla Fiorentina serve la vittoria come il pane: la classifica dei viola piange

Oggi alla Fiorentina serve la vittoria come il pane, e non soltanto per festeggiare la 100ª in A dello stesso Prandelli alla guida dei viola, record nella storia del club. Serve perchè la classifica piange, perchè i problemi persistono perchè i tre punti mancano da quasi un mese e da quel 23 gennaio ne è arrivato appena uno in tre partite. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, PRANDELLI SUONA LA CARICA: BISOGNA SCACCIARE LA PREOCCUPAZIONE