Tuttosport, Fiorentina senza Vlahovic? Sarebbe in zona Champions se contasse solo il ritorno

Oggi Tuttosport nelle sue pagine celebra la vittoria della Fiorentina a Napoli, arrivata grazie ad un cinismo della truppa di Italiano, capace di segnare 3 reti in 5 tiri complessivi. Quinto risultato utile consecutivo per la Fiorentina, se si prendesse in considerazione solo il girone di ritorno, quello giocato con una sola rete di Vlahovic, la Fiorentina sarebbe in piena zona Champions.

