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Tutti pazzi per Milenkovic: Mourinho e Simeone lo vogliono a gennaio. Con 40 milioni...

Tutti pazzi per Milenkovic. Già perché - come afferma anche Calciomercato.com - sul difensore serbo è forte l'interesse dei maggiori club di mezza Europa. Le ultime candidature in ordine di tempo sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 16:47
Tutti pazzi per Milenkovic: Mourinho e Simeone lo vogliono a gennaio. Con 40 milioni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Tutti pazzi per Milenkovic. Già perché - come afferma anche Calciomercato.com - sul difensore serbo è forte l'interesse dei maggiori club di mezza Europa. Le ultime candidature in ordine di tempo sono quelle del Manchester United - con Mourinho in crisi nera che vorrebbe rinforzare la difesa - e dell'Atletico Madrid: sembra che Simeone straveda per il classe '97, che tuttavia ha un contratto con la Fiorentina fino al 2022. Strapparlo alla viola, tuttavia, sarà difficilissimo (specialmente a gennaio): la base d'asta è già fissata a 40 milioni di euro.

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