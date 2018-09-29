Tutti pazzi per Milenkovic: Mourinho e Simeone lo vogliono a gennaio. Con 40 milioni...

Tutti pazzi per Milenkovic. Già perché - come afferma anche Calciomercato.com - sul difensore serbo è forte l'interesse dei maggiori club di mezza Europa. Le ultime candidature in ordine di tempo sono...

Tutti pazzi per Milenkovic. Già perché - come afferma anche Calciomercato.com - sul difensore serbo è forte l'interesse dei maggiori club di mezza Europa. Le ultime candidature in ordine di tempo sono quelle del Manchester United - con Mourinho in crisi nera che vorrebbe rinforzare la difesa - e dell'Atletico Madrid: sembra che Simeone straveda per il classe '97, che tuttavia ha un contratto con la Fiorentina fino al 2022. Strapparlo alla viola, tuttavia, sarà difficilissimo (specialmente a gennaio): la base d'asta è già fissata a 40 milioni di euro.