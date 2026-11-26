Trevisani: “La Fiorentina ha speso male. Ha fatto una macchina con 6 ruote ma senza cambio”

Per Trevisani mancano un portiere, un centrale e un mediano

Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina a Cronache di Spogliatoio:

“La Fiorentina non ha nulla che funziona. Non ha struttura, non ha allenatore e ha speso 100 milioni male. Ha fatto un mercato in smoking e forse era meglio stare in jeans e camicia.

Ha fatto 100 milioni di mercato e ha tanti calciatori in più in ruoli inutili e manca qualcosa nei ruoli fondamentali. Manca un centrale come cristo comanda, in porta De Gea è un citofono e manca un mediano.

Poi Vanoli e Grosso hanno fatto disastri, ma la Fiorentina ha speso male più di 100 milioni. Ha fatto una macchina con 6 ruote ma senza cambio.”