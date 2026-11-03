Trevisani: “Il gol di Mastantuono sembra il classico gol di Messi. Ma deve passare più la palla”

Trevisani ha elogiato a lungo Mastantuono

Il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisan ha commentato la prestazione di Mastantuono con il Sassuolo, queste le sue parole:“Mamma mia Mastantuono. Oggi la Fiorentina avrebbe vinto contro pochi avversari, Udinese Lecce e poche altre squadre perché si automette in difficoltà.Mastantuono è il giocatore più forte della Fiorentina, gli suggerisco di dividere un po’ di più la palla con i compagni, un po’ perché risulti antipatico poi se non la passi mai e un po’ perché i difensori poi vengono a prendere direttamente te senza coprire le linee di passaggio.Ma è l’unico difetto che ha, poi è un giocatore clamoroso proprio nella bellezza del calcio, nella comprensione del gioco. Anche il gol che fa, il modo in cui calcia, lo faceva un altro argentino piccolino con i cappelli tutti arruffati, quante volte abbiamo visto Messi arrivare da dietro e sulla palla di Jordi Alba la piazza piano rasoterra all’incrocio.”