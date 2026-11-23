Trevisani: "Dragusin ad oggi è una sciagura, ennesima partita da 4,5. La Fiorentina ha bisogno di un centrale"

Il commento di Riccardo Trevisani dopo la brutta sconfitta della Fiorentina contro il Monza

Terribile sconfitta della Fiorentina sul campo del Monza che complica parecchio la classifica dei viola che perdono 3-0 dalla trasferta in Lombardia.

Ecco il commento di Riccardo Trevisani all'interno di "Fontana di Trevi" in onda su Cronache di Spogliatoio:

"I ruoli hanno discrepanze grandi. Io di Dragusin avevo una buona aspettativa. Dragusin ad oggi è una sciagura, oggi ha preso l'ennesimo 4.5 della sua stagione. Io credo sia una squadra che non possa fare a meno di Dodo. Jimenez sta facendo bene, ma la prima cosa è che non era colpa di Grosso, i problemi sono altri.

La famosa frase dei quadri senza i muri era clamorosamente centrata. La Fiorentina ha tanti bei giocatori, ha un allenatore con quelle caratteristiche ma deve intervenire sul mercato. Deve prendere un portiere, e dei centrocampisti con delle caratteristiche specifiche un difensore centrale vero che sia uno a cui affidarsi, che sia Kelly della Juve che a Firenze fa il capitano. Per le caratteristiche dei calciatori non avrei mai preso Vanoli, la Fiorentina l'avrei messa in mano a Vincenzo Montella. Prendi uno che sa giocare con giocatori che sa giocare con i trequartisti e sa portare la palla. Vanoli non è un allenatore da Mastantuono che oggi è uscito al 60'"

Su Vanoli:

"Non so se è a rischio, non riesco a ragionare con la testa di Paratici. Di sicuro in questo quadrimestre non c'è stata grande comprensione del testo. Devi fare una scelta collegata a quello che è il livello della tua rosa e in questo momento alla Fiorentina è molto collegata alle idee del suo allenatore."