Trevisani distrugge De Gea: “Non è più in condizione di fare il portiere. Lo manderei 1 settimana alle Maldive”

Trevisani attacca De Gea a Cronache di Spogliatoio

Il noto opinionista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni Cronache di Spogliatoio di David De Gea, queste le sue parole:

“Odissea fa rima con De Gea. L’anno scorso la prima puntata di Dicembre ero qui a elencarvi i 12 gol che aveva fatto prendere De Gea alla Fiorentina, quest’anno è uguale.

2 punti persi con l’errore su Bremer, non esce su Laurientè a Sassuolo. Male sul primo gol di Liberali a Como, poi fa la quaglia su Douvikas, poi respinge male su El Shaarawy. Poi Raimondo gli calcia addosso con il Frosinone e lui non para, Hainaut gli calcia addosso e lui non para, Malen 2 volte con la Roma gli calcia addosso e non para, Mandragora fa un grande gol ma da 40 metri sul suo palo.

Secondo me è arrivato il momento di dire ragazzi ho preso l’anno scorso 20 gol per il portiere, quest’anno so a 10 su 25 forse Christensen è un pericolo pubblico ma forse proverei a vedere se il secondo portiere ha le mani lo farei. Perché il primo fatica, non è che è calato in una cosa lui non dà sicurezza, non esce e su ogni cross c’è il panico, tiri alla figura non pervenuti, sotto le gambe non pervenuti. Forse ha bisogno di una settimana alle Maldive e poi si riprende, ma ora non è più in condizione di fare il portiere.

Io l’ho adorato fin da quando da ragazzino giocava all’Atletico, però la Fiorentina ha preso 25 gol in 11 partite è una proiezione da 80 gol subiti, ma dove vai? Bene che vai fa 14º. Non è colpa solo di De Gea, Viery ieri malissimo, Dragusin costa un gol a partita, la difesa è scadente. Va bene curriculum e carriera ma De Gea non può fare 38 partite in queste condizioni.

Poi certo ogni tanto gli usciranno partite come Inter-Fiorentina perché non è che implodi del tutto, però.”