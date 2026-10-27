Trevisani attacca: “Vanoli sta andando a un ritmo drammatico. Questa rosa deve giocare a calcio”

Le parole di Trevisani a cronache di spogliatoio

Il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina a cronache di spogliatoio, queste le sue parole:

“Contro la Fiorentina l’Inter ha fatto una partita eccellente, 3,5 gol attesi contro 0.40. Se De Gea non fa la miglior partita degli ultimi 20 mesi finisce 3-0.

Non avrei mai levato Mastantuono, è uno dei più forti della serie A, non della Fiorentina. Io penso che Jimenez deve giocare a sinistra e Dodò titolare. Se levi Venezia-Fiorentina Vanoli sta andando a un ritmo drammatico, ha pareggiato solo con il Napoli.

Vanoli è come Allegri, questa squadra deve giocare non fare le barricate. Quando esce Mastantuono finisce la Fiorentina, poi sento dire eh ma se Gnonto segnava nessuno diceva niente, mamma mia…”