Transfermarkt inserisce Martinelli della Fiorentina nella top 11 dei talenti italiani fuori dalla Serie A

Transfermarkt inserisce il portiere classe 2006 tra i talenti italiani più interessanti che non militano nella massima serie

La Fiorentina può guardare con interesse alla crescita di uno dei suoi giovani prospetti. Transfermarkt ha pubblicato su Instagram la propria top 11 dei talenti italiani che non giocano in Serie A, inserendo anche un portiere di proprietà viola. Il classe 2006 si trova attualmente in prestito all'Avellino, in Serie B, e ha un valore di mercato stimato in 5 milioni di euro. Un riconoscimento che accende i riflettori sul percorso di crescita del giovane estremo difensore, chiamato a maturare attraverso l'esperienza nel campionato cadetto.