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Toni: “Non sarà una gara facile, l’Italia l’ha aspetta da anni. Kean? Giusto puntare su di lui”

Rassegna Stampa

Toni: “Non sarà una gara facile, l’Italia l’ha aspetta da anni. Kean? Giusto puntare su di lui”

Redazione

31 Marzo · 10:05

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 10:05

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"Kean lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa"

Luca Toni, ex bomber della Fiorentina, a La Gazzetta dello Sport ha rilasciato alcune parole: “Non sarà una partita facile, l’Italia l’ha aspetta da anni. Giocheremo contro una Bosnia tosta. Quando indossi una maglia come questa rappresenta una delle nazionalità più importanti del mondo, è normale che ci sia pressione. L’importante è non farsi travolgere e pensare al campo.

Kean? A me piace. Adesso lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa e viene da una bella partita con l’Irlanda del Nord. E’ giusto puntare su di lui. Dzeko è uno di qualità, un bomber che di gare importanti ne ha fatte molte. Dovremo marcarlo con attenzione: in incontri così non conta solo l’aspetto fisico ma anche quello mentale. Ha 40 anni però è un leader e in Galles ha segnato”.

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