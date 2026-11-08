Toni incorona Mastantuono: "Ha classe e personalità. Mi ricorda Robben ma deve anche metterla in mezzo"

Le parole di Luca Toni in vista di Fiorentina-Juventus

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni, passato brevemente anche ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Sarà una partita tirata, anche un po' tesa. La Juventus ha bisogno di trovare continuità, ma come sempre conta di più per la Fiorentina questa sfida. Ai giocatori, anche agli stranieri appena arrivati a Firenze, basta un giretto in centro per capirlo. Quando batti la Juve, ti regali qualche giorno di grande serenità. Quello della Fiorentina è stato un cambiamento totale, sono arrivati anche dei bei talenti. Ma quando sei nelle zone pericolanti, il pallone scotta. Sono convinto che appena i viola si tireranno un po' su, sbocceranno diversi di questi giocatori”.

"Mastantuono o Alajbegovic? L'argentino. Si vede che è di proprietà del Real Madrid, ha classe e personalità: se sbaglia una giocata non ha paura di riprovarla. Giocasse con me, però, gli farei un discorsino del tipo: "Va bene che rientri, ma ogni tanto mettila...". Mastantuono mi ricorda Robben. Mi piace anche Oulai della Fiorentina: bel mediano, tecnico".

"Pellegrino o Kolo Muani? A me piace più Kolo Muani. Il francese non è un killer, ma è un signor attaccante: può giocare al centro o più largo, ma le sue reti le farà. Me ne aspetto una ventina. Pellegrino è generoso e forte di testa, però deve provare a inventarsi qualche gol in più. Così è un centravanti da 10- 15 reti a campionato, ma evolvendosi può crescere”.

La scarpa d'oro: "Quando ho vinto la scarpa d'oro ho regalato a tutti un orologio con inciso un bel "grazie". lo ero fortissimo in area, ma avevo bisogno che i miei compagni mi portassero la palla li".

"Con Frey c'era sempre un po' la sfida a chi aveva l'auto più bella. Avevamo entrambi la Ferrari, adesso non ci entreremmo più nessuno dei due… (risata, ndr). Una volta faccio credere a Frey che "Quattroruote" mi ha contattato per fare la copertina della rivista sulla mia Ferrari. Seba rosica da matti e chiama l'addetto stampa della Fiorentina chiedendogli di proporre anche lui alla rivista. Ci era cascato in pieno… Che spogliatoio con Prandelli".