TMW, Vlahovic è il primo obiettivo di Mourinho per la sua Roma: giorni caldi per il suo futuro

La Fiorentina ha provato più volte a convincere Vlahovic a firmare un accordo al ribasso, ma l’intenzione è sempre stata quella di rimanere fermi sulle posizioni. Anche da parte dell’agente, Darko Ristic, che ieri si è fatto fotografare in centro a Firenze proprio con il centravanti serbo. Il nodo commissioni pare un problema superato – perché le richieste del procuratore c’erano e ci saranno – e la sensazione è che Commisso nelle prossime ore sia in vena di annunci, magari proprio con la permanenza di Vlahovic e del conseguente rinnovo.

L’unico (vero) problema di Vlahovic è che ci sono davvero tante offerte per lui. E che la Roma sia in pressing per provare a portarlo alla corte di Mourinho, essendo nella short list giallorossa già da tempo e profilo preferito anche a Duvan Zapata dell’Atalanta. Commisso, come per Chiesa durante il suo primo anno da presidente, non ha voglia di venderlo. Così la possibilità è che il rinnovo ci sia, anche a cifre alte (3 milioni di parte fissa più una variabile) e magari l’inserimento di una clausola di 60-70 milioni che vale dalla prossima estate. Lo scrive TMW.

LEGGI ANCHE, (FOTO): COMMISSO ED I MEDIA IN VISITA AL VIOLA PARK, QUESTO LO STATO DEI LAVORI