TMW, sfuma definitivamente Grillitsch per la Fiorentina? Lunedì nuovo incontro per il suo passaggio alla Roma

Sfuma Florian Grillitsch per la Fiorentina? Stando a quanto riportato da TMW, sarebbero ore decisive per Florian Grillitsch alla Roma. Lunedì andrà in scena un nuovo incontro tra le parti dopo lo stop della trattativa con i viola. Il centrocampista è libero di scegliere la sua prossima destinazione a a parametro zero dopo il mancato rinnovo con l’Hoffenheim e l’ormai prossima scadenza del suo contratto con il club tedesco.

IL TIRRENO, JOVIC PRONTO AD ABBASSARSI L’INGAGGIO PER FACILITARE IL SUO PASSAGGIO ALLA FIORENTINA