TMW rivela: “Niente Genoa per Kouamè, per la Fiorentina è incedibile e non si muove da Firenze”

Con l’arrivo di M’Bala Nzola e con quello ormai prossimo di Lucas Beltran, la Fiorentina sta pensando di sfoltire la rosa in attacco. I viola però sono pronti a respingere tutti gli assalti per Cristian Kouamè, che piace tantissimo a Italiano. Il Genoa sta facendo sul serio ed è pronto a formulare un’offerta davvero importante per il giocatore. Ma la Fiorentina resiste e non pensa minimamente ad una sua cessione. Lo riporta TMW

OFFERTA PER NICO DALL’INGHILTERRA