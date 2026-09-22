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TMW rivela: “Neto pronto al ritorno in Serie A. La Juventus pronta ad ingaggiare il portiere svincolato”

Juventus pronta a prendere Neto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2026 12:23
TMW rivela: “Neto pronto al ritorno in Serie A. La Juventus pronta ad ingaggiare il portiere svincolato” -
Neto
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Secondo quanto riportato da TMW, la Juventus sta lavorando per l’acquisto del secondo portiere dopo il grave infortunio di Grabara: “Il club bianconero sta valutando di mettere sotto contratto l'estremo difensore oggi svincolato. 37 anni, per il brasiliano sarebbe un ritorno dopo aver difeso i pali della Juventus ormai 10 anni fa. Si decide tutto nelle prossime 48 ore”

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