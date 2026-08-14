TMW riporta: "La Fiorentina può pensare a Belghali come rinforzo sulla fascia, Udogie difficile"

I viola vogliono prendere un'alternativa a Valdepeñas

Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina non prenderà un top sulle fasce come alternativa a Valdepeñas, infatti il nome di Udogie è difficile e il giocatore tratta con la Roma. I nomi in ballo sono l'algerino Belghali del Verona e Moura del Porto oltre ai due laziali Tavares e Lazzari, ma prima c'è da liberare almeno un posto se non due con Fortini che piace al Torino e Dodò in scadenza.