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TMW riporta: "La Fiorentina può pensare a Belghali come rinforzo sulla fascia, Udogie difficile"

I viola vogliono prendere un'alternativa a Valdepeñas

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 18:09
TMW riporta: "La Fiorentina può pensare a Belghali come rinforzo sulla fascia, Udogie difficile" -
Lazzari
Udogie
Tavares
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Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina non prenderà un top sulle fasce come alternativa a Valdepeñas, infatti il nome di Udogie è difficile e il giocatore tratta con la Roma. I nomi in ballo sono l'algerino Belghali del Verona e Moura del Porto oltre ai due laziali Tavares e Lazzari, ma prima c'è da liberare almeno un posto se non due con Fortini che piace al Torino e Dodò in scadenza.

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