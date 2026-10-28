Dal Belgio: "La Fiorentina vuole Keita, difensore centrale classe 2003. Ma il Villarreal è in vantaggio"

La Fiorentina sarebbe interessata al centrale 23enne dello Sporting Charleroi

Stando a quanto riportato dal portale belga VoetbalPrimeur, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Cheick Keita, centrale difensivo 23enne dello Sporting Charleroi . Il giocatore è seguito da tre club europei e, oltre alla Fiorentina, sulle sue tracce ci sarebbero anche il Real Betis e il Villarreal.

Tra le tre pretendenti, la pista più concreta sarebbe quella del Villareal, avendo il club spagnolo già preso contatto con l'entourage di Keita, con l'obiettivo di portarsi avanti in vista della sessione invernale di calciomercato.

In questa stagione Keita ha collezionato nove presenze con la maglia dello Sporting Charleroi segnando tre gol, numeri più che interessanti per un difensore centrale.