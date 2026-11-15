TMW riporta: "Dopo Juve e Fiorentina, il Napoli ci prova per portare Zirkzee in Serie A"

Il giocatore olandese potrebbe sbarcare nel nostro campionato

Parea essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Kean nell'attacco della Fiorentina, ma alla fine l'affare Joshua Zirkzee è sfumato, anche a causa delle condizioni poste dal Manchester United. Intervenuto su TMW, Niccolò Ceccarini accosta invece il futuro dell'attaccante olandese al Napoli in vista della finestra di gennaio:

"Per affiancare Hojlund, il club partenopeo aveva sondato il terreno per Varela, ma il muro alzato dal Monza ha spinto la dirigenza a valutare piste alternative. Ecco quindi che potrebbe nascere un dialogo con il Manchester United per Zirkzee, un profilo che gli azzurri seguono da tempo. In quest'annata finora ha raccolto appena 186 minuti complessivi, mettendo a segno due reti in dieci apparizioni.

Già durante la scorsa estate l'ex Bologna era stato vicinissimo a rientrare in Serie A: sia la Fiorentina che la Juventus avevano spinto parecchio per averlo, senza tuttavia riuscire a raggiungere un'intesa con la società inglese"