Il futuro di Erick Pulgar sarà con ogni probabilità in Turchia. Secondo TMW, dopo le indiscrezioni di ieri sera, il cileno sta per dire sì alla proposta del Galatasaray e in queste ultime ore di mercato lascerà la Fiorentina con la formula del prestito secco per 6 mesi.

LEGGI ANCHE, CRISCITIELLO: “OPERAZIONE VLAHOVIC, BRAVA FIORENTINA AD AVER RAGIONATO DA IMPRENDITORI E NON DA TIFOSI”