TMW: “Pongracic vede il Cagliari, dopo l’Udinese dovrebbe tornare a disposizione. L’infortunio è alle spalle”

Pongracic si è messo alle spalle l’infortunio

Dopo i recuperi di Atta e Ranieri, per la Fiorentina è arrivata la non buona notizia dell’infortunio di Viery, che si è bloccato dopo mezz’ora di gioco al Brianteo contro il Monza. La lesione muscolare al bicipite femorale lo terrà fuori per un po’ ma non per tantissimo.

Di sicuro il brasiliano salterà la sfida di domenica con l’Udinese. E anche quelle con il Cagliari e contro il Parma. Se tutto dovesse andare nella maniera giusta potrebbe essere convocabile per la gara di Coppa Italia contro il Napoli in programma a metà dicembre. Anche se fare una previsione precisa è difficile. Ovviamente il discorso è tutto potenziale e il condizionale è d’obbligo nel senso che in questi casi la valutazione viene fatta giorno dopo giorno e senza affrettare i tempi. Per evitare ricadute. I viola sperano intanto di ritrovare Pongracic, che è ai box da quasi un mese dopo essersi infortunato in occasione della trasferta di Milano contro l’Inter. Per la Fiorentina sarebbe un rientro importante viste le tante problematiche a livello difensivo. Se tutto procederà nella norma il croato sarà a disposizione per il match di lunedì 7 dicembre contro il Cagliari. In vista della trasferta di Udine, Vanoli dovrebbe cambiare modulo e passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con l’inserimento di un centrocampista in più. Il tutto per cercare quell’equilibrio che finora è mancato ma soprattutto un risultato positivo fondamentale per la classifica. Lo scrive Tuttomercatoweb