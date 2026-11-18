TMW: "La cessione di Anguissa al Marsiglia potrebbe liberare Højbjerg per la Fiorentina"

Le ultime di TMW su Højbjerg

Gennaio si avvicina e la Fiorentina osserva con attenzione: l'eventuale uscita di Anguissa dal Napoli potrebbe aprire uno scenario interessante anche per il mercato viola.



Come riportato da TMW, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per ridisegnare la squadra. Tra le situazioni da monitorare c'è quella di Kevin De Bruyne, finito nel mirino del PSV, ma soprattutto il futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese potrebbe lasciare Napoli e approdare al Marsiglia, dando così il via a un possibile effetto domino sul mercato italiano.



Un'eventuale partenza di Anguissa, infatti, potrebbe liberare Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista seguito con interesse da Fiorentina e Juventus. Il danese diventerebbe così un nome da tenere in considerazione per entrambe le società, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo.