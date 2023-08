TMW, Jovic destinato a lasciare la Fiorentina, lo vuole la Stella Rossa ma ancora nessuna offerta

Secondo quanto riportato da TMW, sembra essere chiaro che a oggi l’attaccante destinato a salutare la Fiorentina è sicuramente Luka Jovic. La Stella Rossa è un’opzione da considerare ma ancora non si è mossa ufficialmente con la Fiorentina. Presto però qualcosa potrebbe succedere. Per il centravanti serbo insomma si aspettano offerte, muro invece per Kouamé con cui i viola vogliono continuare l’avventura a lungo.

