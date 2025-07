TMW: “Il Napoli ritorna su Kean. Le difficoltà di ingaggiare Nunez fanno virare sul centravanti viola”

Il Napoli ci riprova per Moise Kean, viste le difficoltà di acquistare l’attaccante Darwin Nunez del Liverpool e con l’operazione Lorenzo Lucca non ancora chiusa con l’Udinese. Il club partenopeo, secondo quanto raccolto da TMW, si tiene aperta anche questa opzione per rinforzare il reparto avanzato di mister Conte.

Oltre alla permanenza a Firenze, alla soluzione araba e al Manchester United, c’è anche il Napoli quindi tra gli scenari per il futuro dell’attaccante classe 2000. Ricordiamo che la clausola di Moise Kean è attiva dal 1 al 15 luglio.