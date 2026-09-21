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TMW: "Contatti con il Ludogorets per l'ex allenatore della Fiorentina Iachini, situazione in evoluzione"

Il Ludogorets potrebbe essere un opzione concreta per l'ex viola Giuseppe Iachini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2026 20:56
TMW: "Contatti con il Ludogorets per l'ex allenatore della Fiorentina Iachini, situazione in evoluzione" -
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Il tecnico Beppe Iachini, nel corso del “R Star Palermo Football Meeting”, organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, Consiglio Ordine Avvocati di Palermo, Lumsa e Comune Di Palermo, ha parlato della possibilità di approdare nel massimo campionato bulgaro per guidare il Ludogorets: “È una pista, ci sono state delle chiamate e vediamo un pochino come andrà. Vorrei andare in una piazza in cui condividere un progetto giusto e vincente, vediamo se ci sono le condizioni e i presupposti. L’Italia resta l’Italia, in questi anni mi sono capitate diverse opportunità all’estero, ma ho sempre avuto qualche titubanza al momento in cui bisognava concretizzare. Ora vediamo”. Lo riporta TUTTOmercatoWEB.

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