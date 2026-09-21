TMW: "Contatti con il Ludogorets per l'ex allenatore della Fiorentina Iachini, situazione in evoluzione"

Il Ludogorets potrebbe essere un opzione concreta per l'ex viola Giuseppe Iachini

Il tecnico Beppe Iachini, nel corso del “R Star Palermo Football Meeting”, organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, Consiglio Ordine Avvocati di Palermo, Lumsa e Comune Di Palermo, ha parlato della possibilità di approdare nel massimo campionato bulgaro per guidare il Ludogorets: “È una pista, ci sono state delle chiamate e vediamo un pochino come andrà. Vorrei andare in una piazza in cui condividere un progetto giusto e vincente, vediamo se ci sono le condizioni e i presupposti. L’Italia resta l’Italia, in questi anni mi sono capitate diverse opportunità all’estero, ma ho sempre avuto qualche titubanza al momento in cui bisognava concretizzare. Ora vediamo”. Lo riporta TUTTOmercatoWEB.