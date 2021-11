TMW, Berardi vicino alla Fiorentina, il Sassuolo sta già cercando il sostituto. Offerta da 27 milioni

Secondo Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina segue anche Ikonè ma punta su Domenico Berardi. Il Ds Pradè avrebbe già ha presentato un’offerta al club neroverde. Si tratterebbe di 20 milioni più 7 di bonus, a fronte di una richiesta leggermente più alta. Il Sassuolo, Carnevali e Rossi in testa, lavora già al futuro convinto di perdere il suo gioiello, con due obiettivi in cima all’agenda. Il primo è Oussama Idrissi del Siviglia, nazionale marocchino, nome caldo già per gennaio. In ottica estate, piace Janis Antiste dello Spezia.

INTANTO LA NOTIZIA DI DI MARZIO SU BERARDI