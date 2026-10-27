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Tiribocchi: "Pellegrino è un attaccante da Fiorentina, va messo nelle condizioni di fare gol"

L'opinione di Simone Tiribocchi ora commentatore sportivo sulle qualità dell'attaccante argentino della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2026 22:02
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Simone Tiribocchi, ex attaccante dell’Atalanta, oggi opinionista Rai per La Domenica Sportiva e collaboratore delle giovanili del Genoa, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione Garrisca al vento, per analizzare il momento della Fiorentina e le difficoltà del reparto offensivo viola

Sulle difficoltà degli attaccanti:
"Intanto partiamo col dire che sono due punte con caratteristiche diverse: serve un lavoro specifico per farli adattare e con il cambio di allenatore non è stato facile farli rendere al meglio. Io penso che il reparto viola sia ben assortito, con giocatori forti, però è chiaro che per i soldi spesi qualcosa sta venendo a mancare"

Su Pellegrino:
"Secondo me è un attaccante da Fiorentina. Ha belle caratteristiche, ha cattiveria ed è forte. Ma va messo nelle condizioni di fare gol. Gli esterni cercano troppo il gol e servono poco gli attaccanti. Serve un lavoro di reparto diverso perché anche Pellegrino renda di più. Anche lui è stato pagato tanto… e il pubblico questo lo sta facendo notare".

Su Fabio Grosso:
"Mi dispiace che non abbia ancora parlato. Quello viola era un bel progetto ma il fatto di aver costruito una squadra giovane e di avere un calendario molto in salita ha fatto saltare i piani. E' mancato coraggio con lui. A me è piaciuta la Fiorentina contro Como e Inter, i viola hanno giocato bene ma hanno palesato errori banali".

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