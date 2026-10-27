Tiribocchi: "Pellegrino è un attaccante da Fiorentina, va messo nelle condizioni di fare gol"

L'opinione di Simone Tiribocchi ora commentatore sportivo sulle qualità dell'attaccante argentino della Fiorentina

Simone Tiribocchi, ex attaccante dell’Atalanta, oggi opinionista Rai per La Domenica Sportiva e collaboratore delle giovanili del Genoa, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione Garrisca al vento, per analizzare il momento della Fiorentina e le difficoltà del reparto offensivo viola



Sulle difficoltà degli attaccanti:

"Intanto partiamo col dire che sono due punte con caratteristiche diverse: serve un lavoro specifico per farli adattare e con il cambio di allenatore non è stato facile farli rendere al meglio. Io penso che il reparto viola sia ben assortito, con giocatori forti, però è chiaro che per i soldi spesi qualcosa sta venendo a mancare"

Su Pellegrino:

"Secondo me è un attaccante da Fiorentina. Ha belle caratteristiche, ha cattiveria ed è forte. Ma va messo nelle condizioni di fare gol. Gli esterni cercano troppo il gol e servono poco gli attaccanti. Serve un lavoro di reparto diverso perché anche Pellegrino renda di più. Anche lui è stato pagato tanto… e il pubblico questo lo sta facendo notare".

Su Fabio Grosso:

"Mi dispiace che non abbia ancora parlato. Quello viola era un bel progetto ma il fatto di aver costruito una squadra giovane e di avere un calendario molto in salita ha fatto saltare i piani. E' mancato coraggio con lui. A me è piaciuta la Fiorentina contro Como e Inter, i viola hanno giocato bene ma hanno palesato errori banali".