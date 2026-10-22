Tiago Gabriel allontana il mercato: "Ora non ci penso, devo stare concentrato sul Lecce"

Il centrale brasiliano non parla del suo futuro con i viola sullo sfondo

Accostato alla Fiorentina e al Milan nel corso dell'ultima sessione estiva, Tiago Gabriel ha rilasciato un'intervista alle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il difensore del Lecce si è espresso con maturità sia riguardo ai rumor sul suo futuro sia a proposito del suo percorso di maturazione tattica.

Tra mercato e campo: le parole del centrale giallorosso

Il gigante portoghese (196 centimetri d'altezza), caratterizzato da un passato curioso in cui muoveva i primi passi da esterno d'attacco prima di arretrare al centro della difesa, ha voluto gettare acqua sul fuoco riguardo ai possibili trasferimenti:

"Non mi proietto troppo nel futuro: noi calciatori dobbiamo ragionare giorno per giorno e in questo momento sono focalizzato al cento per cento sul presente."

Il ruolo dei club e la conoscenza con Amorim

Sollecitato sulle dinamiche di mercato e sul gradimento di diverse società, Tiago Gabriel ha ribadito la complessità di certe trattative, soffermandosi anche sulla stima nei confronti del connazionale Ruben Amorim: