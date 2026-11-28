Thorstvedt si allontana da Firenze, Palmieri: "A gennaio non vendiamo nessuno dei big"

Il dirigente emiliano ha chiuso le porte alla cessione del norvegese

In una dichiarazione rilasciata a TMW, il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha tracciato il quadro in casa neroverde chiarendo che, a gennaio, non ci saranno partenze sul fronte mercato — una dinamica che, fino a poco tempo fa, aveva coinvolto anche la Fiorentina.

Sul fronte cessioni Affrontando le voci su un possibile gradimento del Napoli per Sebastiano Esposito, Palmieri ha risposto con fermezza: «Ultimamente ho visto circolare, anche fin troppo, queste indiscrezioni, ma sul tavolo non è arrivata alcuna telefonata. Siamo consapevoli di avere in rosa elementi di valore come Sebastiano, ma la società ha spalle solide e punta su un progetto ambizioso. Per tradizione, nella sessione invernale non abbiamo mai ceduto i nostri calciatori più preziosi e neppure stavolta lasceremo andar via qualcuno».

Uscite già bloccate Resta dunque protetto ogni profilo di primo piano: il pensiero corre anche a Kristian Thorstvedt, seguito a lungo dai viola durante la scorsa estate (quando aveva pure domandato il trasferimento al Sassuolo) prima che il dialogo si interrompesse all'improvviso. Se dovesse cambiare aria, se ne riparlerà non prima della prossima estate, ma resta sul tavolo il nodo legato all'accordo in prossimità della scadenza.