Terribile incidente in Sardegna, Cossu è grave. La ricostruzione dell’incidente

Terribile incidente stradale sulla Statale 554 in territorio di Selargius in Sardegna. Il conducente, rimasto gravemente ferito, è Andrea Cossu, 41 anni, ex calciatore del Cagliari e attuale dirigente della società rossoblù. Il calciatore era alla guida della sua auto, una Porsche, distrutta dopo aver carambolato sulla carreggiata in direzione Cagliari. Dopo i soccorsi, Cossu è stato trasportato al Brotzu in codice rosso: avrebbe riportato varie fratture e un trauma cranico e non sarebbe in pericolo di vita. Ora è ricoverato in prognosi riservata. Stando a quanto si apprende è cosciente e risponde alle sollecitazioni dei sanitari.

Secondo gli accertamenti della Polizia locale di Selargius, ha perso il controllo del mezzo per cause imprecisate uscendo fuori strada, percorrendo un tragitto di alcune centinaia di metri, rovesciandosi più volte, infrangendosi poi sul guard rail dopo aver perso due delle quattro ruote recuperate a distanza dalla carcassa. L’allarme è stato lanciato da automobilisti di passaggio, immediato l’arrivo della Polizia locale di Selargius col comandante Marco Cantori per i rilievi di legge, e dei vigili del fuoco di Cagliari. Lo riporta L’Unione Sarda

