Terremoto Juve, Spalletti: "Atteggiamenti sbagliati, se non cambiamo diventa un problema grande"

Il tecnico juventino ha criticato la sua squadra dopo il crollo con la Lazio

Il pesante 0-3 incassato all'Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso lascia strascichi importanti in casa Juventus. Intervenuto in conferenza stampa e ai microfoni delle emittenti televisive, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti ha analizzato senza filtri il momento di difficoltà, commentando con fermezza anche le parole rilasciate nel post-partita da Gleison Bremer.

La replica al capitano: "Troppo facile colpevolizzare gli altri"

Le esternazioni del difensore brasiliano, che aveva puntato il dito sulla mancanza di carattere di alcuni compagni di squadra di fronte alle difficoltà e ai fischi, non sono passate inosservate. La controriposta di Spalletti non si è fatta attendere:

"Bremer deve rispondere ed è bene che faccia le sue analisi, ma stasera è dentro la partita esattamente come me, anche se io ero in tribuna. Bisogna prima di tutto parlare di noi stessi a livello individuale, prima di tirare in ballo il gruppo. Per quanto riguarda la mia analisi e la gestione che ci ha portato a questo tipo di prestazione, devo fari delle domande e darmi delle risposte. Sarebbe fin troppo comodo cercare alibi o scaricare le colpe".

Spalletti ha poi precisato:

"Le sue parole possono servire a scuotere l'ambiente? Per carità, sì, ma allora potrei dirlo anch'io. Resta il fatto che Bremer non è affatto escluso da questa prestazione: ci è dentro fino al collo come tutti".

"Lenti di gamba e di testa, la Lazio ha avuto più fame"

Nel merito della gara, il tecnico non cerca scuse e riconosce la totale superiorità dell'avversario sul piano del ritmo e delle motivazioni:

"Abbiamo visto una Juve nettamente inferiore, senza idee e senza mai il pallino del gioco in mano. Diventa persino complicato dare delle spiegazioni: dopo la gara di giovedì siamo rientrati alle 4:30 del mattino e abbiamo preferito puntare sul recupero. Stasera c'erano sei elementi nuovi, ma siamo apparsi lenti sia nelle gambe che nella testa. Nel calcio non esistono moduli o tattiche che tengano se arrivi sempre secondo sul pallone e non ci metti ritmo e cuore".

Sull'atteggiamento generale della squadra, Spalletti aggiunge:

"La Lazio ha mostrato maggiore intensità e voglia di vincere, sono assolutamente d'accordo. Ci siamo scoperti fragili, incapaci di reagire alle prime difficoltà e ai duelli persi. Diversi comportamenti visti in campo non mi sono piaciuti per niente".

Il rapporto con lo spogliatoio e la reazione dei giovani

Infine, l'allenatore riflette sulla propria gestione del gruppo e sulla tenuta mentale dei più giovani di fronte ai momenti no: