Terracciano super, Quarta e Bonaventura in gol, la Fiorentina vince 2-0 contro l’Udinese

Al 1’ subito occasione per Thauvin dopo la conclusione di Payero, salva Terracciano con una parata di piede. Al 3’ Samardzic prova la conclusione dalla distanza, Terracciano spedisce il pallone in angolo. Al 18’ Lucca per Payero che si divora il gol dell’1-0. Al 20’ grandissima occasione per Thauvin, Terracciano chiude lo specchio. Al 27’ primo squillo della Fiorentina, cross dentro di Kayode, Kouamé non riesce a colpire bene. Al 32’ la Fiorentina passa in vantaggio, delizia di Bonaventura per Quarta che spedisce il pallone nell’angolino. Al 49’ Kamara arriva da dietro e prova il tiro, Terracciano si fa trovare pronto. Al 56’ Perez salva sul tiro di Bonaventura da buona posizione. Al 65’ Ebosele scappa e passa a Lucca il pallone ma spara fuori e si divora così il gol dell’1-1. Al 71’ ancora decisivo Terracciano su Lovric. Al 76’ ancora Terracciano su Ebosele a chiudere. Al 78’ salva nuovamente il portiere viola su Lovric. All’82’ conclusione larga di Duncan. Al 92’ Bonaventura chiude i conti mettendo la palla in buca, non può far niente Silvestri.

