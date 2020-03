Fatih Terim, ex allenatore della Fiorentina ora al Galatasaray, dopo essere stato dimesso dall’ospedale a causa del coronavirus ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram: “Questo è un test che il mondo ha superato… Alcuni di noi sono testati con virus, alcuni con pazienza, altri con ragione e convinzione. Possa Allah dare a tutti il ​​test secondo il loro cuore… Imparerò molto da questa esperienza. Apprezzerò di più, passerò più tempo con la mia famiglia e i miei cari dopo la quarantena. Perdonerò di più, cercherò di sentirmi meno triste. Completo la fase dell’ospedale e procedo alla fase della mia casa. Ringrazio tutti i medici del Liv Hospital, in particolare il Prof. Dr. Ferah Ece, e i dipendenti; i miei parenti, gli amici non perdono il loro sostegno e preghiera; i miei figli adottivi e imiei compagni di viaggio; i miei fratelli che hanno messo i loro cuori su tutti i colori, specialmente i miei tifosi, i cui cuori sono gialli e rossi; Ringrazio la mia famiglia che era lì con pazienza e speranza. Resta a casa finché le tue possibilità lo consentono, proteggiti e prendi precauzioni. Come ieri, in ogni preghiera che ho fatto, ci saranno tutti i guerrieri che combattono questo virus e tutti gli operatori sanitari che dedicano la propria vita alle nostre vite”.

TuttoMercatoWeb.com