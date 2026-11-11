Tensione in casa Napoli, duro striscione contro De Laurentiis: "Vattene in pensione e togliti dai coglioni!"
Non solo la Fiorentina è in difficoltà in questo inizio di stagione, anche i partenopei del tecnico Massimiliano Allegri non stanno passando un bel momento, nelle ultime tre partite 2 sconfitte ed 1 pareggio tra Champions e campionato.
Non solo la Fiorentina è in difficoltà in questo inizio di stagione, anche il Napoli del tecnico Massimiliano Allegri non sta passando un bel momento, nelle ultime tre partite 2 sconfitte ed 1 pareggio tra Champions e campionato. Nel frattempo, i tifosi azzurri cominciano a spazientirsi della situazione. Duro striscione affisso da alcuni rappresentanti del tifo organizzato deli partenopei in centro città contro Aurelio De Laurentiis: “La squadra è in difficoltà mentre tu boicotti i nostri striscioni… Vattene in pensione e togliti dai coglioni!”. Lo riporta Tuttomercatoweb.