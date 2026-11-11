Tensione in casa Napoli, duro striscione contro De Laurentiis: "Vattene in pensione e togliti dai coglioni!"

Non solo la Fiorentina è in difficoltà in questo inizio di stagione, anche i partenopei del tecnico Massimiliano Allegri non stanno passando un bel momento, nelle ultime tre partite 2 sconfitte ed 1 pareggio tra Champions e campionato.

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