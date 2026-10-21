Ten Hag rimpiange Amrabat: "Volevo tenerlo allo United, per me era fondamentale a Manchester"

Il giocatore marocchino non è stato riscattato dalla Fiorentina

Erik ten Hag torna sul tema Sofyan Amrabat ed esprime la sua delusione per la decisione del Manchester United di non riscattare il mediano marocchino, giunto in Inghilterra a titolo temporaneo dalla Fiorentina per una stagione.

Nel corso di un'intervista concessa a Laurie Whitwell, firma di The Athletic, l'ormai ex allenatore dei Red Devils ha confermato la grande considerazione che nutre per il calciatore, menzionando anche la decisione di schierarlo titolare nella finale di FA Cup contro il Manchester City a scapito di Casemiro.

«Il mio desiderio era quello di confermare Sofyan Amrabat, ma la società ha preso una strada diversa. Ritengo che la sua esperienza al Manchester United sia stata davvero positiva», ha spiegato Ten Hag, sottolineando la visione differente con la proprietà riguardo alla permanenza del centrocampista