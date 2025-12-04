Tavano: “Bove si sta allenando e ha tanta voglia di giocare, vederlo in campo è il sogno di tanti italiani”

Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, è intervenuto a Radio 1 Sport sulle possibilità del suo assistito di tornare presto a calcare un campo di calcio.

“È un momento di transizione, ma siamo molto ottimisti. Stiamo rispettando i tempi., Edoardo ha una grandissima voglia di giocare, ma al momento non posso aggiungere altro. Auguriamoci quindi di vederlo presto in campo. Lui si sta allenando, poi vedremo”.

Sulla sua prossima tappa calcistica:

“Non possiamo sbilanciarci. In Italia, chiaramente le leggi sono più restrittive. Secondo me, vederlo in campo è il sogno di tanti italiani. Tutti, indistintamente, gli vogliono bene. Voleva fare qualcosa di importante. Siamo in attesa del governo. Parliamo di un disegno di legge ideato dal senatore Marco Lombardo. Quando ce ne ha parlato abbiamo colto subito l’occasione di fare qualcosa di bello, che ha un senso infinito e un’importanza incredibile. Ogni sette minuti in Italia una persona muore per arresto cardiaco. Ma con un intervento tempestivo c’è un’altra percentuale: l’indice di sopravvivenza, infatti, si triplica”.