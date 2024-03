Tanti commenti vergognosi su Facebook ed Instagram da parte di numerosi utenti verso Joe Barone

Mentre la Fiorentina ringrazia per la vicinanza ricevuta in queste ore e spera che la situazione si risolva per il meglio, sulle principali piattaforme di interazione come Facebook ed Instagram sono moltissimi i commenti di numerosi utenti che hanno dovuto sfogare la loro frustrazione. Dagli insulti a Barone ed alla famiglia agli auguri di morte, passando per un’ironia macabra che sarebbe stato più intelligente evitare. Ma non ci sono solo le offese, c’è anche chi condanna la decisione di non giocare e che avrebbe preferito che la partita si svolgesse regolarmente nonostante la terribile situazione che ha colpito la Fiorentina.

Lo riporta la Nazione