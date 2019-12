Oggi l’ex calciatore della Fiorentina Enrico Chiesa, papà ed agente del talento viola Federico compie 49 anni. L’attaccante ligure approdò nei viola nel 1999 e lasciò Firenze nel 2002 quando si infortunò al ginocchio nella sfida contro il Venezia che lo tenne per molto tempo lontano dal terreno di gioco, la Fiorentina poi al termine della stagione retrocesse in Serie B e fu poi per fallimento mandata in Serie C2. Enrico disputò con i gigliati 85 gare e mise a segno 44 reti tra Campionato, Coppa Italia, Champions League e Coppa Uefa. Nella stagione 2000-2001 vinse quella che è finora l’ultima Coppa Italia della storia della Fiorentina. Tanti auguri di buon compleanno Enrico!