Tanta euforia per la semifinale d’andata di Coppa Italia: sono 3500 i tifosi pronti per Cremona

L’amarezza dei giorni scorsi per il ‘trasloco’ che il tifo viola dovrà subire a causa del restyling del Franchi ha lasciato spazio ieri all’euforia del momento. I nove risultati utili consecutivi della Fiorentina (8 vittorie ed 1 pareggio) hanno regalato una sosta serena e piena di aspettative. Ad aprile la squadra viola si giocherà una bella fetta di stagione (9 impegni in 30 giorni) a cominciare dalla Semifinale di Coppa Italia. Ieri, a questo proposito, la Cremonese ha aperto la vendita libera e quella per il settore ospiti per la gara d’andata, in programma mercoledì 5 aprile alle ore 21. I tifosi della Fiorentina si sono dati un virtuale appuntamento a partire dalle 16, con la coda che segnalava migliaia di utenti in attesa di accedere alla piattaforma per comprare i tagliandi. Ebbene, in dieci minuti i biglietti del settore ospiti (2465) sono andati completamente esauriti. Man mano che i sostenitori viola sono riusciti ad accedere al portale hanno deciso di spostarsi in altri settori. La Tribuna Laterale Nord ed il Settore Distinti Nord sono anch’essi andati presto sold-out. Un segnale preciso, essendo i due settori più vicini a quello riservato agli ospiti. I dati (anche se la conta precisa resterà difficile) raccontano che dovrebbero essere almeno altri 1.000 i tifosi della Fiorentina in possesso del prezioso biglietto per la gara dello ‘Zini’.

Il totale porta a circa 3.500 tifosi pronti a mettersi in marcia di mercoledì e consapevoli di tornare a Firenze in piena notte. Un segnale preciso del momento di euforia generale. Ma c’è anche un altro dato che testimonia entusiasmo. Ed è quello della media spettatori del Franchi per le gare interne di campionato in questa stagione. E’ un dato da record, che merita di essere celebrato. Sono 32.536 gli spettatori medi a seguire la Viola di Italiano, con il picco stagionale raggiunto contro il Milan (40.410 presenze). Numeri che non si registravano dagli anni ‘90 e che non sono mai stati raggiunti nell’era Della Valle, nemmeno nelle fortunate stagioni con Prandelli e Montella in panchina. Il record spetta alla stagione ‘95/’96 (37.983 spettatori medi a partita), ma anche nelle prime cinque posizioni ci sono tutte stagioni dell’era Cecchi Gori. Lo scrive La Nazione.

