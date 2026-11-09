Tacchinardi: "A Firenze un pari che sa di sconfitta per la Juve. Pellegrino è forte ma salta da solo"

Il commento di Alessio Tacchinardi severo con l'atteggiamento della Juventus scesa in campo al Franchi

Il pareggio del Franchi contro la Fiorentina ha lasciato non pochi rimpianti in casa Juventus. Un risultato che, secondo l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, conferma le difficoltà della squadra guidata da Luciano Spalletti, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e l'atteggiamento difensivo.

Tacchinardi non ha risparmiato critiche alla formazione juventina, puntando il dito soprattutto sulla mancanza di determinazione in occasione del primo gol della Fiorentina:

"Non hanno fame, non sono ossessionati. Non puoi prendere un gol del genere. Nessuno va a marcarlo. Se i difensori non si trovano bene a difendere a zona, non possono bussare alla porta di Spalletti e dire: “Mister, possiamo cambiare?”. Si fa se si ha un po' di personalità".

L'ex bianconero ha poi sottolineato il peso del risultato ottenuto contro la Fiorentina, considerandolo particolarmente negativo per il percorso della squadra:

"Pari come la sconfitta per la Juve? Sì, ha il sapore di una sconfitta, questa partita con la Fiorentina è il riassunto di questo inizio di stagione della Juve".

Infine, Tacchinardi è tornato sulle lacune della retroguardia juventina, evidenziando ancora una volta la scarsa aggressività nella marcatura e la facilità con cui gli avversari riescono a trovare la via del gol:

"Una squadra poco feroce, a livello difensivo, perché prende l'ennesimo gol come quello fatto da Pellegrino: lui salta bene. È forte di testa, ma non lo marca nessuno".