Suwarso su Kean: "Non è ancora un nostro calciatore. Finché non si conclude non si può dire che è fatta"

Oltre al Presidente del Como, si è espresso anche il DS Ludi: "Club in contatto ma aspettiamo i tempi del mercato".

Sorteggi di Champions archiviati, ai microfoni di Sky Sport sono intervenuti il Ds del Como Carlalberto Ludi, e il Presidente Mirwan Suwarso: tra i temi trattati, ovviamente l'emozione dei sorteggi e l'approdo in una competizione così importante, ma soprattutto l'affare Kean.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Quanto manca per chiudere l'acquisto di Kean dalla Fiorentina?

"Non è ancora un nostro giocatore, non posso dirvi molto. Credo che i club stiano discutendo, ma finché non è tutto concluso non si può dire che sia fatta".

LE PAROLE DEL DS

Cosa manca per Kean?



"Avevo in mente di deludervi dicendo che non posso parlare di mercato qui ed era la risposta perfetta. Però non me la sento. I club sono in contatto, aspettiamo i tempi del mercato: non abbiamo definito, il giocatore è forte e importante e speriamo possa unirsi alla nostra squadra".