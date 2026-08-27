Stroppa: "Moreno è arrivato fuori forma dalla Fiorentina, lo dobbiamo ancora aspettare molto"

Il difensore sudamericano non è pronto per esordire coi veneti

L'allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa, ha fatto il punto sulle condizioni del difensore Moreno, acquistato solo poche settimane fa dalla Fiorentina: «Purtroppo al suo arrivo non era in forma. Ha dovuto svolgere un programma personalizzato, saltando le amichevoli pre-campionato. Proprio quando stava rientrando in gruppo, si è fatto male durante un contrasto avversario per via di una spaccata: l'infortunio si è rivelato purtroppo più serio del previsto».

«Inizialmente, in base ai feedback dei fisioterapisti e dello staff medico, contavo di riaverlo in 2 o 3 giorni, ma dobbiamo fare a meno di lui anche per questo turno. Confido di averlo a disposizione contro l'Udinese, così da poter sfruttare la gara di Coppa Italia per mettere minuti nelle gambe di chi è ancora indietro con la preparazione e i meccanismi di gioco. Stiamo aspettando Moreno con pazienza, dobbiamo ancora scoprire tutto il suo potenziale».