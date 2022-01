Straordinaria Fiorentina, Napoli demolito, finisce 5-2 ai supplementari. Ai quarti l’Atalanta

Al 12′ fiammata di Vlahovic dalla distanza dopo il recupero palla di Gonzalez negli ultimi 20 metri. Ospina arriva sul pallone e lo spedisce in calcio d’angolo, sventando così la minaccia. Al 18′ calcio d’angolo di Biraghi, incornata di Milenkovic che svetta su tutti, la palla si stampa sulla traversa. Al 21′ taglio di Elmas, Politano si allarga e poi lo serve, Dragowski però salva in calcio d’angolo. Al 41′ la Fiorentina passa in vantaggio contro il Napoli al Maradona. Saponara crossa dentro per Vlahovic che anticipa Tuanzebe e insacca il pallone nell’angolino. 1-0 per la Fiorentina. Al 44′ Dragowski sbaglia, ha dato la palla male al centro, arriva Mertens che con uno splendido gol acciuffa l’1-1. Al 47′ Venuti tocca di testa all’indietro per Dragowski, che nel frattempo era uscito dalla sua area ed è costretto a stendere Elmas per non subire il 2-1.

Al 58′ Fiorentina di nuovo in vantaggio contro il Napoli. Punizione di Biraghi che si stampa sul muro dei partenopei, la palla ritorna a Biraghi che firma una splendida rete a battere Meret. 2-1 per la Fiorentina contro il Napoli. Al 70′ Gonzalez si divora il 3-1. Biraghi crossa dentro la palla finisce all’argentino che spara alto. All’80’ il tiro di Lozano si stampa sul palo. All’84’ rosso per Lozano il quale entra duro sulla caviglia sinistra di Nico Gonzalez. Ayroldi dopo la segnalazione del VAR, va all’OFR. Si ristabilisce la parità in campo, entrambe le squadre in 10 uomini. Al 92′ Petagna va al tiro ma Nastasic devia in angolo. Al 94′ Napoli in 9 uomini, doppia ammonizione per Fabian Ruiz. Al 96′ Petagna riapre la gara, 2-2. Al 108′ la Fiorentina firma il 4-2, Venuti mette dentro per Piatek che segna il suo primo gol in maglia viola. Al 108′ la Fiorentina firma il 4-2 contro il Napoli al Maradona. Venuti mette dentro per Piatek che davanti a Meret non sbaglia. Al 119′ Maleh sigla il 5-2.

