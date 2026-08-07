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Stipendio Mastantuono: la Fiorentina pagherà il 60%. In base agli obbiettivi può diventare il 100%

La ripartizione dello stipendio di Mastantuono dipenderà anche dagli obbiettivi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 19:34
Stipendio Mastantuono: la Fiorentina pagherà il 60%. In base agli obbiettivi può diventare il 100% -
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È arrivata l’ufficialità per l’acquisto di Franco Mastantuono. Il calciatore è arrivato in prestito secco dal Real Madrid e accolto ieri da un bagno di folla a Peretola. Oggi sono emersi ulteriori dettagli sul suo stipendio. Infatti la Fiorentina pagherà il 60% del suo ingaggio da 3.5 milioni a stagione. La percentuale può salire al 100% in caso di raggiungimento di obbiettivi personali, gol e assist, e di squadra, raggiungimento di Europa League o Champions League

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